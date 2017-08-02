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АМКУ оштрафував "Київенерго" Ахметова за монополізм

"Київенерго" обмежувало ПНТ у виборі ними потенційних споживачів та позбавило їх можливості здійснювати господарську діяльність у Києві
Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету встановила, що ПАТ "Київенерго" порушило законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електроенергії.
АМКУ оштрафував "Київенерго" Ахметова за монополізм Фото: gazeta.lviv.ua

"Тимчасова адміністративна колегія встановила, що ПАТ "Київенерго" створювало перешкоди доступу постачальникам за нерегульованим тарифом (ПНТ), зокрема, ТОВ "ЕК Енолл" та ПрАТ "Карбон" на ринок постачання електроенергії", - йдеться у повідомленні АМКУ.

Згідно з повідомленням, "Київенерго" обмежувало ПНТ у виборі ними потенційних споживачів та позбавило їх можливості здійснювати господарську діяльність у Києві, зокрема, шляхом висування необґрунтованих вимог до проекту договору на розподіл електроенергії.

Такі дії "Київенерго" визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електричної енергії власними місцевими локальними електромережами на території міста Києва.

За вказане порушення на ПАТ "Київенерго" накладено штраф у розмірі 17,958 млн гривен.

Раніше повідомлялося, що Київська адміністрація не планує продовжувати контракт з "Київенерго" щодо управління тепловими активами міста.

Як відомо, основними власниками "Київенерго" є ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова (72%) і держава в особі НАК "Енергетична компанія України"(25%).

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України в результаті комплексного дослідження виявив структурні ознаки колективної монополії у складі трьох суб'єктів: "Енергоатома", групи компаній "ДТЕК" та "Укргідроенерго".

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08 02 2017 23:53
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