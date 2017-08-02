АМКУ оштрафував "Київенерго" Ахметова за монополізм

"Київенерго" обмежувало ПНТ у виборі ними потенційних споживачів та позбавило їх можливості здійснювати господарську діяльність у Києві

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету встановила, що ПАТ "Київенерго" порушило законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електроенергії.

"Тимчасова адміністративна колегія встановила, що ПАТ "Київенерго" створювало перешкоди доступу постачальникам за нерегульованим тарифом (ПНТ), зокрема, ТОВ "ЕК Енолл" та ПрАТ "Карбон" на ринок постачання електроенергії", - йдеться у повідомленні АМКУ.

Згідно з повідомленням, "Київенерго" обмежувало ПНТ у виборі ними потенційних споживачів та позбавило їх можливості здійснювати господарську діяльність у Києві, зокрема, шляхом висування необґрунтованих вимог до проекту договору на розподіл електроенергії.

Такі дії "Київенерго" визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електричної енергії власними місцевими локальними електромережами на території міста Києва.

За вказане порушення на ПАТ "Київенерго" накладено штраф у розмірі 17,958 млн гривен.

Раніше повідомлялося, що Київська адміністрація не планує продовжувати контракт з "Київенерго" щодо управління тепловими активами міста.

Як відомо, основними власниками "Київенерго" є ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова (72%) і держава в особі НАК "Енергетична компанія України"(25%).

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України в результаті комплексного дослідження виявив структурні ознаки колективної монополії у складі трьох суб'єктів: "Енергоатома", групи компаній "ДТЕК" та "Укргідроенерго".