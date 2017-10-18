АМКУ скасував тендер на закупівлю обладнання для каналу "Рада"
"Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду порушення законодавства у сфері публічних закупівель постановила зобов'язати ДП "Парламентський телеканал "Рада" відмінити процедуру закупівлі", - оголошено на засіданні колегії АМКУ, повідомляє "Страна".
Також зазначено, що рішення набирає чинності з моменту його проголошення і може бути оскаржено в суді в порядку, передбаченому законом.
Нагадаємо, що цей тендер був заблокований 3 жовтня на підставі скарги ТОВ "Комтел".
У скарзі було зазначено, що телеканал виписав тендерні умови під конкретного переможця. Зокрема, мова йде про порушення п. 3 ст. 5 закону України "Про публічні закупівлі", у якому йдеться про те, що замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників, а також п. 4 ст. 22, в якому сказано про те, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію.
Телеканал "Рада" є державним підприємством і підпорядковується апарату Верховної Ради. З листопада 2014 року його очолює Володимир Лех.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат