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АМКУ скасував тендер на закупівлю обладнання для каналу "Рада"

Раніше в спробі каналу закупити обладнання запідозрили корупційну складову
Антимонопольний комітет України (АМКУ) постановив скасувати тендер державного телеканалу "Рада" на закупівлю обладнання для телерадіомовлення на 20 млн грн.
АМКУ скасував тендер на закупівлю обладнання для каналу "Рада" Фото: gazeta.lviv.ua

"Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду порушення законодавства у сфері публічних закупівель постановила зобов'язати ДП "Парламентський телеканал "Рада" відмінити процедуру закупівлі", - оголошено на засіданні колегії АМКУ, повідомляє "Страна".

Також зазначено, що рішення набирає чинності з моменту його проголошення і може бути оскаржено в суді в порядку, передбаченому законом.

Нагадаємо, що цей тендер був заблокований 3 жовтня на підставі скарги ТОВ "Комтел".

У скарзі було зазначено, що телеканал виписав тендерні умови під конкретного переможця. Зокрема, мова йде про порушення п. 3 ст. 5 закону України "Про публічні закупівлі", у якому йдеться про те, що замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників, а також п. 4 ст. 22, в якому сказано про те, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію.

Телеканал "Рада" є державним підприємством і підпорядковується апарату Верховної Ради. З листопада 2014 року його очолює Володимир Лех.

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18 10 2017 08:38
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