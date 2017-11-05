Артеменко подав клопотання до Вищого адміністративного суду щодо повернення громадянство

За словами Сивакова, дата судового засідання поки не визначена

Позафракційний народний депутат Андрій Артеменко просить Вищий адміністративний суд визнати незаконним і скасувати указ президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства депутата.

"Уже оскаржили у Вищому адміністративному суді", - повідомив адвокат Артеменко Леонід Сиваков, інформують Українські новини.

За словами Сивакова, дата судового засідання поки не визначена.

Захист депутата направила в Адміністрацію Президента запит з проханням надати копію указу про припинення українського громадянства.

На думку Сивакова, такі укази повинні публікуватися.

Нагадаємо, народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Ірина Фріз повідомила, що Андрій Артеменко втратив статус нардепа через позбавлення громадянства України.

Однак, вчора, 10 травня повідомили, що нардеп Андрій Артеменко, якого президент позбавив громадянств України, зможе відвідувати Верховну Раду.