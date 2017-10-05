Позбавлений громадянства Артеменко зможе відвідувати Раду
"Згідно зі статтею 81 Основного закону України, припинення громадянства України одночасно фактично не призводить до дострокового припинення повноважень народного депутата. У зв'язку з цим ВР ще має проголосувати, ухвалити постанову не менше ніж 226 голосами народних депутатів для того, щоб такі повноваження народного депутата були достроково припинені", - заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера, інформує "112 Україна".
ЦВК може визнати обраним нардепом після Артеменка наступного кандидата від списку тільки після позбавлення його мандата.
Нагадаємо, народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Ірина Фріз повідомила, що Андрій Артеменко втратив статус нардепа через позбавлення громадянства України.
Наприкінці лютого депутат Верховної Ради Андрій Артеменко на прес-конференції повідомив подробиці свого "плану нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій. Згодом прокуратура допитала народного депутата.
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