Позбавлений громадянства України Артеменко втратив статус народного депутата, - БПП

Народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Ірина Фріз повідомила, що Андрій Артеменко втратив статус нардепа через позбавлення громадянства України.

"Указ президента означає втрату Артеменком статусу народного депутата України, що не потребує голосування сесійної зали, оскільки згідно з законом України Про статус народного депутата України, ст.4, повноваження народного депутата припиняються достроково у разі припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України", - заявила вона на своїй сторінці в Facebook.

Фріз наголосила, що прокуратура має всі підстави для кримінального переслідування Артеменка у справі про державну зраду (ст.111 Кримінального кодексу України).

Артеменко заявив, що можливе рішення про позбавлення громадянства України через нібито наявність другого громадянства – Канади, – є необгрунтованим. За його словами, він анулював канадський паспорт ще 2014 року.

"Ще в 2014 році, коли я дізнався, що буду зареєстрований кандидатом у народні депутати від "Радикальної партії", я офіційно звернувся до відповідних установ і анулював свій паспорт і подав заяву про припинення громадянства", – сказав нардеп.

Також він уточнив, що перебуває зараз у Вашингтоні, а не у Відні, як раніше повідомляли ЗМІ.

Нагадаємо, наприкінці лютого депутат Верховної Ради Андрій Артеменко на прес-конференції повідомив подробиці свого "плану нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій. Згодом прокуратура допитала народного депутата.

Генпрокуратура хоче позбавити депутата Артеменка українського громадянства. Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко стверджує, що Порошенко вже підписав указ про припинення громадянства депутата Андрія Артеменка.