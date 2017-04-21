ГПУ просить позбавити нардепа Артеменка громадянства України
ГПУ зібрала достатньо документів, які вказують на те, що Артеменко має паспорт громадянина Канади і, відповідно, добровільно отримав громадянство цієї країни. У зв'язку із цим і було направлено лист Авакову.
Відповідний лист підписано генпрокурором Юрієм Луценком, повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в ГПУ.
Після цього, на думку співрозмовника, міграційна служба може отримати вказівку звернутися до Президента з проханням позбавити Артеменка громадянства.
Згідно з Конституцією, громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Нагадаємо, що народний депутат Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.
Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна.
Нардеп також розповів, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".
21 лютого, народного депутата Андрія Артеменка було офіційно виключено з фракції "Радикальної партії".
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