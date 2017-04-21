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ГПУ просить позбавити нардепа Артеменка громадянства України

Парламентарій має подвійне громадянство
Генеральна прокуратура України просить міністра внутрішніх справ ініціювати через Державну міграційну службу позбавлення громадянства України депутата Андрія Артеменка.
ГПУ просить позбавити нардепа Артеменка громадянства України Андрій Артеменко Фото: pr.gov.ua

ГПУ зібрала достатньо документів, які вказують на те, що Артеменко має паспорт громадянина Канади і, відповідно, добровільно отримав громадянство цієї країни. У зв'язку із цим і було направлено лист Авакову.

Відповідний лист підписано генпрокурором Юрієм Луценком, повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в ГПУ.

Після цього, на думку співрозмовника, міграційна служба може отримати вказівку звернутися до Президента з проханням позбавити Артеменка громадянства.

Згідно з Конституцією, громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Нагадаємо, що народний депутат Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які  мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна.

Нардеп також розповів, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".

21 лютого, народного депутата Андрія Артеменка було офіційно виключено з фракції "Радикальної партії".

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