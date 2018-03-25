АТО: 19 обстрілів від початку доби, один український військовий загинув
"Від початку доби зафіксовано 19 обстрілів українських позицій на Донецькому напрямку. ... На жаль, унаслідок ворожого вогню, один український захисник загинув", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
За інформацією штабу, із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів бойовики обстріляли позиції ЗСУ в Опитному та Лебединському, а з мінометів 82 калібру й танку вели вогонь поблизу Пісків.
"Також 82 мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем по захисниках Авдіївки, Богданівки та Широкиного, а великокаліберні кулемети по наших укріпленнях в районі Верхньоторецького. Крім того зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції сил АТО поблизу шахти Бутівка, Кам’янки та тричі Мар’їнки. На Луганському напрямку зберігалася тиша", – розповіли у прес-центрі штабу.
Нагадаємо, за минулу добу, 24 березня, російсько-окупаційні війська 13 разів обстріляли позиції українських захисників.
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