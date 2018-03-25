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АТО: 19 обстрілів від початку доби, один український військовий загинув

На Луганському напрямку зберігалася тиша
За інформацією штабу АТО, від початку доби 25 березня сепаратисти на Донбасі 19 разів обстріляли позиції ЗСУ. Один український військовий загинув.
АТО: 19 обстрілів від початку доби, один український військовий загинув Фото: gettyimages.com

"Від початку доби зафіксовано 19 обстрілів українських позицій на Донецькому напрямку. ... На жаль, унаслідок ворожого вогню, один український захисник загинув", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

За інформацією штабу, із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів бойовики обстріляли позиції ЗСУ в Опитному та Лебединському, а з мінометів 82 калібру й танку вели вогонь поблизу Пісків.

"Також 82 мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем по захисниках Авдіївки, Богданівки та Широкиного, а великокаліберні кулемети по наших укріпленнях в районі Верхньоторецького. Крім того зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції сил АТО поблизу шахти Бутівка, Кам’янки та тричі Мар’їнки. На Луганському напрямку зберігалася тиша", – розповіли у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 березня, російсько-окупаційні війська 13 разів обстріляли позиції українських захисників.

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25 03 2018 18:40
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