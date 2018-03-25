За добу кількість обстрілів на Донбасі зросла до 13

За минулу добу, 24 березня, російсько-окупаційні війська здійснили 13 обстрілів позицій українських захисників.

На донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях в районі Кам'янки, - повідомляє штаб АТО.

Також гранатомети і великокаліберні кулемети окупанти застосували проти захисників Лебединського та Новотроїцького. Крім цього, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили українські захисники Старогнатівки, Павлополя та шахти Бутівка.

На луганському напрямку противник з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Троїцьке, а стрілецьку зброю застосував неподалік Щастя.

В результаті ворожого вогню жоден український вояк не постраждав.

Нагадаємо, вчора бойовики відкривали вогонь п'ять разів, в одній з бригад, яка виконує завдання на лінії бойового зіткнення на Донбасі, загинув військовий.