АТО: один обстріл від початку доби, постраждалих немає

Штаб АТО зафіксував один обстріл позицій ЗСУ бойовиками від початку доби, 10 лютого.

"Від початку доби зафіксовано один обстріл позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку бойовики з 82-мм мінометів та гранатометів різних видів понад годину вели вогонь по опорних пунктах сил АТО в районі населеного пункту Луганське. Унаслідок цього обстрілу ніхто із українських воїнів не постраждав.

"На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не фіксувалося. Незважаючи на відносне затишшя вздовж усієї лінії розмежування, українські підрозділи продовжують пильно стежити за зміною обстановки у ворожому стані та перебувають у повній готовності адекватно діяти, якщо противник вдасться до збройних провокацій", – зазначили у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, друга половина минулої доби в зоні АТО пройшла без порушення режиму припинення вогню.