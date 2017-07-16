Авіакатастрофа з малайзійським боїнгом: винних судитимуть заочно
"Може бути так, що справа буде розглянута в порядку заочного провадження", - заявила міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп, повідомляє Reuters.
Бішоп закликала Російську Федерацію дотримуватися кожного пункту резолюції 2166 Ради Безпеки ООН, автором якої є Австралія.
"Вона передбачає співробітництво всіх держав з метою покарання винних у катастрофі", - додала вона.
Як зазначає видання, Бішоп додаткові відомості не оприлюднила.
Зазначимо, Україна та Нідерланди планують підписати угоду про міжнародно-правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН-17.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.
За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа