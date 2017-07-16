Авіакатастрофа з малайзійським боїнгом: винних судитимуть заочно

Відомство закликало Росію до співпраці у справі щодо катастрофи рейсу МН17

Винні у аварії рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі можуть бути засуджені заочно.

"Може бути так, що справа буде розглянута в порядку заочного провадження", - заявила міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп, повідомляє Reuters.

Бішоп закликала Російську Федерацію дотримуватися кожного пункту резолюції 2166 Ради Безпеки ООН, автором якої є Австралія.

"Вона передбачає співробітництво всіх держав з метою покарання винних у катастрофі", - додала вона.

Як зазначає видання, Бішоп додаткові відомості не оприлюднила.

Зазначимо, Україна та Нідерланди планують підписати угоду про міжнародно-правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН-17.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.