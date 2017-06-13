Австрія і російський "Газпром" можуть відновити "Південний потік", – ЗМІ

Йде обговорення можливості відродження забутого проекту газопроводу "Південний потік".

"Газпром" має намір залучити Австрійську нафтову компанію OMV до відновлення "Південного потоку".

Про це повідомила австрійська газета Der Standard.

"Російські газові ресурси та їхні використання в Європі - в черговий раз в центрі уваги. Зараз йдеться не про другі лінії газопроводу Nord Stream і проблеми, викликані проектом в рамках ЄС, а про відродження давно померлого трубопроводу через Чорне море, яким "Газпром" планував поставляти газ в Південно-Східну Європу", - повідомляє видання.

На думку ЗМІ, відродити плану "Південного потоку" могла б австрійська нафтова компанія OMV, у той час як Австрія могла б стати газовим магістральним вузлом цього потоку.

"На другому етапі розглядається подвоєння потенціалу "Турецького потоку". OMV передбачає, що російський газ другої нитки "Турецького потоку" піде через системи газопроводів у Болгарії, Сербії та Угорщини до Австрії в хаб Баумгартен. "Газпром", як повідомляється, готовий продати газ OMV", - пояснюється в публікації.

При цьому видання зазначає, що ні від австрійських властей, ні від керівництва місцевої нафтогазової компанії підтвердження цієї інформації отримати не вдалося.

Нагадаємо, "Південний потік" - проект газопроводу з Росії до Європи в обхід України, який пролягатиме дном Чорного моря і проходитиме територіями Болгарії, Сербії, Угорщини, Греції та Словенії до кінцевих пунктів в Австрії та Італії.

1 грудня 2014 року президент Росії Путін заявив на прес-конференції в Анкарі, що Росія відмовляється від будівництва "Південного потоку" через неконструктивну позицію Євросоюзу по цьому газопроводу.