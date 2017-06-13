Австрія і російський "Газпром" можуть відновити "Південний потік", – ЗМІ
"Газпром" має намір залучити Австрійську нафтову компанію OMV до відновлення "Південного потоку".
Про це повідомила австрійська газета Der Standard.
"Російські газові ресурси та їхні використання в Європі - в черговий раз в центрі уваги. Зараз йдеться не про другі лінії газопроводу Nord Stream і проблеми, викликані проектом в рамках ЄС, а про відродження давно померлого трубопроводу через Чорне море, яким "Газпром" планував поставляти газ в Південно-Східну Європу", - повідомляє видання.
На думку ЗМІ, відродити плану "Південного потоку" могла б австрійська нафтова компанія OMV, у той час як Австрія могла б стати газовим магістральним вузлом цього потоку.
"На другому етапі розглядається подвоєння потенціалу "Турецького потоку". OMV передбачає, що російський газ другої нитки "Турецького потоку" піде через системи газопроводів у Болгарії, Сербії та Угорщини до Австрії в хаб Баумгартен. "Газпром", як повідомляється, готовий продати газ OMV", - пояснюється в публікації.
При цьому видання зазначає, що ні від австрійських властей, ні від керівництва місцевої нафтогазової компанії підтвердження цієї інформації отримати не вдалося.
Нагадаємо, "Південний потік" - проект газопроводу з Росії до Європи в обхід України, який пролягатиме дном Чорного моря і проходитиме територіями Болгарії, Сербії, Угорщини, Греції та Словенії до кінцевих пунктів в Австрії та Італії.
1 грудня 2014 року президент Росії Путін заявив на прес-конференції в Анкарі, що Росія відмовляється від будівництва "Південного потоку" через неконструктивну позицію Євросоюзу по цьому газопроводу.
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