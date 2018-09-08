Батьки Меланії Трамп отримали громадянство США
Адвокат Віктора і Амалії Кнавс, Майкл Уайлдс, повідомив, що вони виголосили клятву вірності США у федеральній будівлі на Манхеттені в Нью-Йорку. Під час церемонії батьків першої леді супроводжували співробітники Міністерства внутрішньої безпеки, інформує Associated Press.
Він не уточнив, чи брав президент США Дональд Трамп участь в цьому процесі. Меланія поки що не прокоментувала повідомлення про нове громадянство батьків.
Віктору Кнавсу 74 роки, Амалії - 73. У Словенії Віктор працював в автосалоні, Амалія була працівницею на текстильній фабриці. У США вони перебували в статусі постійних жителів за грін-картою.
48-річна Меланія Трамп - уродженка Словенії. Вона навчалася в Любляні, але пізніше переїхала в Мілан. Меланія вийшла заміж за Трампа в січні 2005 року, а в 2006 році стала громадянкою США.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що планує скасувати лотерею видавання Green Card.
"У нас повинна бути прикордонна безпека, потрібно позбавлятися від "ланцюгової міграції", лотерей - перейти до еміграції на підставі імміграційної служби", - наголосив американський президент.
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