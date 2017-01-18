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Байден запевнив, що Росія втрутиться у вибори в Європі

Джозеф Байден назвав Росію найбільшою загрозою міжнародному ліберальному порядку
Віце-президент США впевнений, що президент Росії Володимир Путін спробує втрутитися в хід виборів в Європі в цьому році.
Байден запевнив, що Росія втрутиться у вибори в Європі кадр з відео

Про це Байден заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє "Голос Америки".

У своєму останньому великому виступі на посаді віце президента він назвав Росію найбільшою загрозою міжнародному ліберальному порядку і заявив, що Москва спробує вплинути на хід майбутніх виборів в Європі так само як, згідно висунутим проти неї звинуваченнями, вона робила в США.

"При президентові Путіні Росія використовує всі можливі інструменти, щоб підточити межі європейського проекту, намацати лінії розлому західних держав і повернутися до політики, яка визначається сферами впливу", - заявив Байден.

"У ситуації, коли багато країн Європи проводять вибори в цьому році, нам слід очікувати нових спроб Росії втрутитися в демократичний процес. Це станеться знову, я вам обіцяю. І знову, мета цього зрозуміла: обрушити ліберальний міжнародний порядок", - сказав він.

За його словами у Росії інше бачення майбутнього, яке вони просувають всюди.

"Вони хочуть, щоб повернувся світ, де сильні нав'язують свою волю за допомогою військової сили, корупції чи злочинності, а більш слабкі сусіди – коряться", - сказав Байден.

На закінчення він вказав, що США і Європа повинні очолити боротьбу за захист тих цінностей, завдяки яким досягли нинішнього становища.

Нагадаємо, що віце-президент США Джозеф Байден розраховує на те, що наступна адміністрація Білого дому буде підтримувати Україну.

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