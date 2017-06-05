Більше 400 турецьких держслужбовців попросили про притулок у Німеччині
Про це повідомляє Hurriyet daily news.
До цього числа належать як самі держслужбовці, так і члени їхніх родин.
У Туреччині їх звинувачують у зв’язках з опозиційним проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого підозрюють в організації спроби перевороту у липні минулого року.
Деякі військові з тих, хто попросив притулок в Німеччині, раніше були розміщені на території Бельгії у складі сил НАТО. Крім того, надійшло клопотання про колишнього військового аташе, який працював у турецькому посольстві в одній з африканських країн.
Загалом вже про притулок у Німеччині попросили понад 7 тис. турецьких громадян.
Нагадаємо, у суботу, 29 квітня, в Туреччині звільнили з роботи понад 3,9 тисяч держслужбовців, військових та правоохоронців.
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