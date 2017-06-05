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Більше 400 турецьких держслужбовців попросили про притулок у Німеччині

Це як самі держслужбовці, так і члени їхніх родин
Близько 450 турецьких дипломатів, військових офіцерів, суддів та інших держслужбовців попросили про притулок у Німеччині.
Більше 400 турецьких держслужбовців попросили про притулок у Німеччині Фото: ap.org

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

До цього числа належать як самі держслужбовці, так і члени їхніх родин.

У Туреччині їх звинувачують у зв’язках з опозиційним проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого підозрюють в організації спроби перевороту у липні минулого року.

Деякі військові з тих, хто попросив притулок в Німеччині, раніше були розміщені на території Бельгії у складі сил НАТО. Крім того, надійшло клопотання про колишнього військового аташе, який працював у турецькому посольстві в одній з африканських країн.

Загалом вже про притулок у Німеччині попросили понад 7 тис. турецьких громадян.

Нагадаємо, у суботу, 29 квітня, в Туреччині звільнили з роботи понад 3,9 тисяч держслужбовців, військових та правоохоронців.

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06 05 2017 21:00
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