Близько 200 осіб зі списку на обмін не хочуть повертатись до бойовиків, - Геращенко
"В списку тих, кого запитує ОРДЛО, майже дві сотні людей, які не бажають переміщення і хочуть залишитися на підконтрольній українській владі території", - написала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.
Як повідомила Геращенко, задля звільнення українських полонених бойовики вимагають, щоб міжнародні гуманітарні місіі засвідчили ці відмови і при цьому вони категорично проти залучення Міжнародного Червоного Хреста до питання звільнення заручників.
"Ми - за максимальне прискорення всіх процесів, тоді можна буде вийти на дату звільнення. Насьогодні в списку СБУ 113 осіб, ОРДЛО підтверджують тільки 47, ми ж знаємо місцезнаходження 59", - написала вона.
Нагадаємо, у "ДНР" заявили, що хочуть обміняти полонених за формулою "всіх на всіх", але при цьому вимагають звільнити 475 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків