Близько 200 осіб зі списку на обмін не хочуть повертатись до бойовиків, - Геращенко

Майже 200 осіб зі списку на обмін від бойовиків не бажають повертатися до так званих "Донецької/Луганскьої народних республік" (ДНР/ЛНР).

"В списку тих, кого запитує ОРДЛО, майже дві сотні людей, які не бажають переміщення і хочуть залишитися на підконтрольній українській владі території", - написала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

Як повідомила Геращенко, задля звільнення українських полонених бойовики вимагають, щоб міжнародні гуманітарні місіі засвідчили ці відмови і при цьому вони категорично проти залучення Міжнародного Червоного Хреста до питання звільнення заручників.

"Ми - за максимальне прискорення всіх процесів, тоді можна буде вийти на дату звільнення. Насьогодні в списку СБУ 113 осіб, ОРДЛО підтверджують тільки 47, ми ж знаємо місцезнаходження 59", - написала вона.

Нагадаємо, у "ДНР" заявили, що хочуть обміняти полонених за формулою "всіх на всіх", але при цьому вимагають звільнити 475 осіб.