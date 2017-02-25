У "ДНР" назвали умови звільнення полонених
У п'ятницю нардеп Надія Савченко відвідала колонію у Макіївці, де утримуються полонені українські силовики та звернулася до лідерів країн нормандського формату із закликом сприяти обміну полоненими на Донбасі за формулою "всіх на всіх", - повідомляють "РИА Новости" з посиланням на представницю так званого "ДНР" Дар'ю Морозову.
"Ті пропозиції, які Надія озвучувала через інтернет і ЗМІ, неприйнятні у даному випадку", - заявила Морозова.
Також вона заявила, що сепаратисти вимагають від Києва звільнити 475 осіб.
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко опублікувала список українських полонених, яких вона відвідала на окупованій території Донецької обл.
Вчора інформаційний ресурс терористичної організації "ДНР" заявив, що депутат Верховної Ради України Надія Савченко приїхала в Донецьк.
Згодом, Савченко, коментуючи свою поїздку на підконтрольну "ДНР" територію, заявила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити українських полонених.
Сьогодні американський журналіст Патрік Ланкастер оприлюднив фото і відео візиту народного депутата України Надії Савченко до українських полонених, яких утримують в окупованому Донецьку.
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