У "ДНР" назвали умови звільнення полонених

У "ДНР" заявили, що хочуть обміняти полонених за формулою "всіх на всіх", але при цьому вимагають звільнити 475 осіб

У п'ятницю нардеп Надія Савченко відвідала колонію у Макіївці, де утримуються полонені українські силовики та звернулася до лідерів країн нормандського формату із закликом сприяти обміну полоненими на Донбасі за формулою "всіх на всіх", - повідомляють "РИА Новости" з посиланням на представницю так званого "ДНР" Дар'ю Морозову.

"Ті пропозиції, які Надія озвучувала через інтернет і ЗМІ, неприйнятні у даному випадку", - заявила Морозова.

Також вона заявила, що сепаратисти вимагають від Києва звільнити 475 осіб.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко опублікувала список українських полонених, яких вона відвідала на окупованій території Донецької обл.