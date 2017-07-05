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Боєприпаси із затонулого російського корабля прибило до берегів Туреччини, – ФОТО

Ящики з боєприпасами виявили рибалки
До узбережжя Туреччини прибило три ящики з боєприпасами із затонулого після зіткнення з цивільним судном під прапором Того російського корабля "Лиман".
Боєприпаси із затонулого російського корабля прибило до берегів Туреччини, – ФОТО Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Перші два ящики виявили в районі Кайнарджа.

Третій ящик прибило до узбережжя турецької провінції Сакар’я.

"Ящик рибалки виявили в районі Карасу, про що поінформували місцеву адміністрацію", – йдеться в повідомленні.

На фотографіях, якими поділилася агентство, зображені бойові гранати.


Фото: aa.com.tr


Фото: aa.com.tr

Нагадаємо, корабель ЧФ Росії "Лиман" в 40 км на північний захід від протоки Босфор отримав пробоїну в результаті зіткнення з іншим судном.

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07 05 2017 23:50
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