CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо узбережжя Туреччини прибило три ящики з боєприпасами із затонулого після зіткнення з цивільним судном під прапором Того російського корабля "Лиман".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Боєприпаси із затонулого російського корабля прибило до берегів Туреччини, – ФОТО
Ящики з боєприпасами виявили рибалки
Фото: aa.com.tr
Про це повідомляє агентство "Анадолу".
Перші два ящики виявили в районі Кайнарджа.
Третій ящик прибило до узбережжя турецької провінції Сакар’я.
"Ящик рибалки виявили в районі Карасу, про що поінформували місцеву адміністрацію", – йдеться в повідомленні.
На фотографіях, якими поділилася агентство, зображені бойові гранати.
Фото: aa.com.tr
Фото: aa.com.tr
Нагадаємо, корабель ЧФ Росії "Лиман" в 40 км на північний захід від протоки Босфор отримав пробоїну в результаті зіткнення з іншим судном.
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