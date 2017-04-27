Російський корабель зазнав катастрофи у Чорному морі
"Постраждалих серед членів екіпажу немає. Екіпаж корабля веде боротьбу за живучість судна. О 12:00 до району події направлені кораблі Чорноморського флоту. Зі складу чергових сил флоту до району події вилетіла рятувальна команда на літаку Ан-26", - заявили у Мінобороний Росії, повідомляє "Інтерфакс".
Військові також повідомили, що "Лиман" отримав пробоїну правого борту нижче ватерлінії. Інцидент стався в четвер о 11:53 у південно-західній частині Чорного моря в 40 км на північний захід від протоки Босфор. Зіткнення "Лиману" відбулося з судном "Ашот-7", приналежність якого на цей час уточнюється.
"Лиман" - середній розвідувальний корабель Чорноморського флоту. Повідомлялося, що наприкінці січня корабель повернувся з походу в Середземне море. Він виконував завдання у складі постійного оперативного з'єднання ВМФ Росії в Середземному морі.
За даними Daily Sabah, внаслідок інциденту, у Чорному морі зникли 15 російських військових. Повідомляється, що 45 російських військових були врятовані після зіткнення.
Нагадаємо, 19 квітня, близько 4:00 ранку судно "Герої Арсеналу", яке йшло під прапором Панами, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизно в 27 км від узбережжя окупованого Криму. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед них 9 громадян України, 2 громадян РФ і громадянин Грузії. Зараз врятований один громадянин України.
У МНС РФ заявили, що судно прямувало з міста Азов до Туреччини з вантажем зерна.
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