Російський корабель зазнав катастрофи у Чорному морі

Дослідницький корабель ЧФ Росії "Лиман" у четвер в 40 км на північний захід від протоки Босфор отримав пробоїну в результаті зіткнення з іншим судном.

"Постраждалих серед членів екіпажу немає. Екіпаж корабля веде боротьбу за живучість судна. О 12:00 до району події направлені кораблі Чорноморського флоту. Зі складу чергових сил флоту до району події вилетіла рятувальна команда на літаку Ан-26", - заявили у Мінобороний Росії, повідомляє "Інтерфакс".

Військові також повідомили, що "Лиман" отримав пробоїну правого борту нижче ватерлінії. Інцидент стався в четвер о 11:53 у південно-західній частині Чорного моря в 40 км на північний захід від протоки Босфор. Зіткнення "Лиману" відбулося з судном "Ашот-7", приналежність якого на цей час уточнюється.

"Лиман" - середній розвідувальний корабель Чорноморського флоту. Повідомлялося, що наприкінці січня корабель повернувся з походу в Середземне море. Він виконував завдання у складі постійного оперативного з'єднання ВМФ Росії в Середземному морі.

За даними Daily Sabah, внаслідок інциденту, у Чорному морі зникли 15 російських військових. Повідомляється, що 45 російських військових були врятовані після зіткнення.

Нагадаємо, 19 квітня, близько 4:00 ранку судно "Герої Арсеналу", яке йшло під прапором Панами, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизно в 27 км від узбережжя окупованого Криму. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед них 9 громадян України, 2 громадян РФ і громадянин Грузії. Зараз врятований один громадянин України.

У МНС РФ заявили, що судно прямувало з міста Азов до Туреччини з вантажем зерна.