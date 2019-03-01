CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПідозрюваний у вбивстві співробітника держохорони Василя Хмелюка - боксер Петро Очеретяний здався поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Боксер, підозрюваний у вбивстві чоловіка в Києві, здався поліції
Вчора ввечері потерпілий помер від удару в голову
Фото: "Киев оперативный"
Зараз з підозрюваним проводять "першочергові слідчі дії", зокрема вручають повідомлення про підозру у вбивстві, повідомляє столичне управління Національної поліції.
За даними столичних ЗМІ, підозрюваний - 36-річний Петро Очеретяний, який раніше виступав у важкій вазі як професійний боксер.
Загиблий чоловік - співробітник Держслужби охорони Василь Хмелюк, йому було 26 років.
Нагадаємо, ввечері 2 січня на вул. Саперне поле в центрі Києва в результаті бійки загинув чоловік. "Швидка", що прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка, ймовірно, від удару в голову.
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03 01 2019 18:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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