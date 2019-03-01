Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Боксер, підозрюваний у вбивстві чоловіка в Києві, здався поліції

Вчора ввечері потерпілий помер від удару в голову
Підозрюваний у вбивстві співробітника держохорони Василя Хмелюка - боксер Петро Очеретяний здався поліції.
Боксер, підозрюваний у вбивстві чоловіка в Києві, здався поліції Фото: "Киев оперативный"

Зараз з підозрюваним проводять "першочергові слідчі дії", зокрема вручають повідомлення про підозру у вбивстві,  повідомляє столичне управління Національної поліції.

За даними столичних ЗМІ, підозрюваний - 36-річний Петро Очеретяний, який раніше виступав у важкій вазі як професійний боксер.

Загиблий чоловік - співробітник Держслужби охорони Василь Хмелюк, йому було 26 років.

Нагадаємо, ввечері 2 січня на вул. Саперне поле в центрі Києва в результаті бійки загинув чоловік. "Швидка", що прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка, ймовірно, від удару в голову.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 01 2019 18:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.