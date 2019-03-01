Боксер, підозрюваний у вбивстві чоловіка в Києві, здався поліції

Вчора ввечері потерпілий помер від удару в голову

Підозрюваний у вбивстві співробітника держохорони Василя Хмелюка - боксер Петро Очеретяний здався поліції.

Зараз з підозрюваним проводять "першочергові слідчі дії", зокрема вручають повідомлення про підозру у вбивстві, повідомляє столичне управління Національної поліції.

За даними столичних ЗМІ, підозрюваний - 36-річний Петро Очеретяний, який раніше виступав у важкій вазі як професійний боксер.

Загиблий чоловік - співробітник Держслужби охорони Василь Хмелюк, йому було 26 років.

Нагадаємо, ввечері 2 січня на вул. Саперне поле в центрі Києва в результаті бійки загинув чоловік. "Швидка", що прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка, ймовірно, від удару в голову.