Бойовики 19 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб

Російсько-окупаційні війська не припиняють збройних провокацій проти сил АТО.

З початку доби зафіксовано 19 обстрілів позицій Збройних Сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв опорні пункти поблизу Павлополя. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів гатив по захисниках Красногорівки. Морських піхотинців під Гнутовим та Лебединським противник обстрілював зі стрілецької зброї, а оборонців Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по наших воїнах поруч Авдіївки, Троїцького та Кам’янки. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бив по оборонцях Зайцевого.

На Приморському напрямку, 120-мм міномети противник застосував по позиціях під Кримським, а міномети калібру 120-мм, гранатомети та кулемети великих калібрів – по опорних пунктах поблизу Новозванівки. З 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Троїцького. З протитанкових гранатометів противник бив по позиціях під Новоолександрівкою, а зі стрілецької зброї – по опорних пунктах у районі Донця.

З початку доби один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.

Нагадаємо, що речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний заявив, що бойовики нарощують кількість і інтенсивність обстрілів з наближенням 9 травня.