Бойовики 45 раз за добу обстріляли сили АТО, - прес-центр

На всіх напрямках активізувалися снайпери

За минулу добу бойовики 45 раз обстріляли позиції українських військових.

На Маріупольському напрямку окупанти з мінометів обстріляли Красногорівку і Талаківку. З гранатометів і стрілецької зброї вони били по Широкіно, Старогнатівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому і Водяному, - повідомив прес-центр АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку бойовики з гранатометів і мінометів били по позиціях в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки і Крутої Балки.

На Луганському напрямку з мінометів ворог обстрілював Малинове. З гранатометів били по Балці Крутенькой, Новозванівці, Станиці Луганській.

На всіх напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь біля Гнутового, Водяного, Талаківки, Новозванівки та Авдіївки.

Нагадаємо, станом на 17 годину четверга бойовики здійснили 25 обстрілів позицій українських військових у зоні АТО.