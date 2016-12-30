Бойовики 45 раз за добу обстріляли сили АТО, - прес-центр
На Маріупольському напрямку окупанти з мінометів обстріляли Красногорівку і Талаківку. З гранатометів і стрілецької зброї вони били по Широкіно, Старогнатівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому і Водяному, - повідомив прес-центр АТО на сторінці в Facebook.
На Донецькому напрямку бойовики з гранатометів і мінометів били по позиціях в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки і Крутої Балки.
На Луганському напрямку з мінометів ворог обстрілював Малинове. З гранатометів били по Балці Крутенькой, Новозванівці, Станиці Луганській.
На всіх напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь біля Гнутового, Водяного, Талаківки, Новозванівки та Авдіївки.
Нагадаємо, станом на 17 годину четверга бойовики здійснили 25 обстрілів позицій українських військових у зоні АТО.
У четвер в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.
За словами Мотузяника, один військовослужбовець загинув вчора внаслідок бою в районі Крутої Балки, інший військовослужбовець загинув і двоє зазнали поранень під час розмінувальних робіт неподалік Троїцького.
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