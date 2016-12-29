Від початку доби бойовики здійснили 25 обстрілів українських позицій
"Станом на 17 годину у зоні проведення АТО зафіксовано 25 обстрілів", - повідомляє прес-центр штабу АТО на своїі сторінці у Facebook.
Зокрема, за даними прес-центру, на Маріупольському напрямку бойовики з мінометів обстріляли Красногорівку, а з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Широкиного, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного. По українських позиціях у районі Гнутового вогонь вів снайпер.
На Донецькому напрямку з тих самих видів озброєння були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.
На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Малиновому та Балці Крутенькій, йдеться у вечірньому зведенні.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.
Загалом у зоні проведення АТО за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню, одне з них - бойове зіткнення.
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