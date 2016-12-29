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Від початку доби бойовики здійснили 25 обстрілів українських позицій

По українських позиціях у районі Гнутового вогонь вів снайпер
Станом на 17 годину четверга бойовики здійснили 25 обстрілів позицій українських військових у зоні АТО.
Від початку доби бойовики здійснили 25 обстрілів українських позицій Фото:112.ua

"Станом на 17 годину у зоні проведення АТО зафіксовано 25 обстрілів", - повідомляє прес-центр штабу АТО на своїі сторінці у Facebook.

Зокрема, за даними прес-центру, на Маріупольському напрямку бойовики з мінометів обстріляли Красногорівку, а з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Широкиного, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного. По українських позиціях у районі Гнутового вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку з тих самих видів озброєння були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.

На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Малиновому та Балці Крутенькій, йдеться у вечірньому зведенні.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.

Загалом у зоні проведення АТО за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню, одне з них - бойове зіткнення.

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29 12 2016 18:35
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