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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з протитанкового гранатомету

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає
Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з протитанкового гранатомету Фото: ООС

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з протитанкового гранатомету в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що 16 грудня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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17 12 2018 18:36
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