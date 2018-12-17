НОВИНИУпродовж поточної доби російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з протитанкового гранатомету
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає
Фото: ООС
"Опорні пункти наших військ були обстріляні з протитанкового гранатомету в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що 16 грудня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.
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17 12 2018 18:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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