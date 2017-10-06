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Бойовики обстріляли житлові квартали біля Мар'їнки

Внаслідок обстрілу в житловому будинку по вулиці Жовтневій поранено чоловіка та жінку
Близько опівночі під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки під вогонь противника потрапили житлові квартали населеного пункту.
Бойовики обстріляли житлові квартали біля Мар Фото: espreso.tv

Внаслідок обстрілу в житловому будинку по вулиці Жовтневій поранено чоловіка та жінку, яких було доставлено до Курахівської лікарні. Ними, наразі, опікуються медичні спеціалісти.

Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань будівель уточнюється. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Українська сторона засуджує дії бойовиків щодо застосування забороненого озброєння по населеним пунктам, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

Такі дії керівництва терористичних угруповань свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.

Нагадаємо, вчора з початку доби бандформування 32 рази відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, проте інтенсивність застосування противником важкого артилерійського озброєння відносно знизилась.

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10 06 2017 10:19
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