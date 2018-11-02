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Бойовики обстрілюють позиції сил АТО із забороненої зброї, – штаб

Від опівночі ніхто з українських військових не постраждав
Штаб АТО зафіксував вісім обстрілів з боку бойовиків від початку доби 11 лютого.
Бойовики обстрілюють позиції сил АТО із забороненої зброї, – штаб Фото: EPA / UPG

"Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати опорні пункти Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями. Від початку доби зафіксовано 8 обстрілів позицій сил Антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних угрупувань. Унаслідок ворожих обстрілів ніхто із українських воїнів не постраждав", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ неподалік Зайцевого.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування порушували перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. На приморській ділянці – застосували озброєння БМП, міномети калібру 120-мм та 82-мм по українських захисниках неподалік Талаківки. Також з мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь по опорних пунктах поблизу Водяного і Широкіного.

Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.

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11 02 2018 19:10
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