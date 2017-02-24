Бойовики так званої "ДНР", погрожуючи зброєю, захопили безпілотник ОБСЄ на Донбасі

Інцидент стався близько 14.30 у Ясинуватій, яка знаходиться на непідконтрольній українському уряду території, повідомляє сайт місії ОБСЄ.

"Патрульні місії намагалися запустити безпілотник, маючи намір проконтролювати передбачуваний артобстріл Донецької фільтраційної станції, коли озброєні люди направили зброю на них і захопили безпілотник, після чого один з чоловіків відкрили вогонь поруч з патрулем", - йдеться у повідомленні.

Апакан засудив дії бойовиків: "Стрілянина в беззбройних цивільних спостерігачів є не тільки безпосередньою загрозою для життя відважних чоловіків і жінок, що роблять все можливе, щоб принести мир в Україні, це прямий виклик колективної волі 57 держав-учасниць ОБСЄ, і "Мінським угодам".

Апакан наполягає на притягненні бойовиків до відповідальності.