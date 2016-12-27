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Бойовики від початку доби близько 30 разів порушили режим тиші

По Широкиному вогонь вів снайпер
Сьогодні, 27 грудня, бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.
Бойовики від початку доби близько 30 разів порушили режим тиші Фото: EPA/UPG

"Російсько-окупаційні війська продовжують відверто ігнорувати Мінські домовленості... Загалом, станом на 18 годину відбулося 29 обстрілів", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Як зазначається, на Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів вони обстріляли Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Талаківку, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Широкине. По Широкиному вогонь вів снайпер. 

На Донецькому напрямку під вогонь 82-міліметрових мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні Луганське, Зайцеве, Невельське та Миронівський. 

На Луганському – з озброєння БТР, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку, інформують у штабі.

Також бойовики на Донбасі влаштували стрілянину у районі Брянки, внаслідок чого загинула одна людина.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олександр Турчинов не виключає провокацій з боку бойовиків на новорічні та різдвяні свята.

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27 12 2016 18:56
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