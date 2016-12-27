Бойовики від початку доби близько 30 разів порушили режим тиші
"Російсько-окупаційні війська продовжують відверто ігнорувати Мінські домовленості... Загалом, станом на 18 годину відбулося 29 обстрілів", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.
Як зазначається, на Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів вони обстріляли Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Талаківку, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль та Широкине. По Широкиному вогонь вів снайпер.
На Донецькому напрямку під вогонь 82-міліметрових мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні Луганське, Зайцеве, Невельське та Миронівський.
На Луганському – з озброєння БТР, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку, інформують у штабі.
Також бойовики на Донбасі влаштували стрілянину у районі Брянки, внаслідок чого загинула одна людина.
Нагадаємо, секретар РНБО України Олександр Турчинов не виключає провокацій з боку бойовиків на новорічні та різдвяні свята.
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