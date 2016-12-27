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Бойовики влаштували стрілянину в районі Брянки, одна людина загинула

Особовому складу заборонено виходити за межі розташування
Бойовики на Донбасі влаштували стрілянину у районі Брянки, внаслідок чого загинула одна людина.
Бойовики влаштували стрілянину в районі Брянки, одна людина загинула Фото: donbass.ua

26 грудня на одній з лідируючих позицій 7-ї окремої мотострілкової бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ між офіцерами, які прибули для контролю, і військовослужбовцями, які перебували на бойових позиціях в стані алкогольного сп'яніння, сталося збройне зіткнення, внаслідок якого одного військовослужбовця було вбито, ще декілька дістали поранення,  повідомляє прес-служба ГУР МОУ.

У розвідці відзначають, що 1-шу окрему мотострілецьку бригаду (Кальміуська) 1 АК (Донецьк) перевели на казармове положення, особовому складу заборонили виходити за межі розташування.

Також було скасовано пільги при звільненні за станом здоров'я або через поранення, отримане в стані алкогольного сп'яніння. Через це понад 30 осіб заявили про намір звільнитися зі служби навіть під загрозою втрати пільг.

Нагадаємо, що в період 19-25 грудня втрати бойовиків на Донбасі склали 18 військовослужбовців вбитими та 38 пораненими.

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27 12 2016 11:53
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