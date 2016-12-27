Бойовики влаштували стрілянину в районі Брянки, одна людина загинула
26 грудня на одній з лідируючих позицій 7-ї окремої мотострілкової бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ між офіцерами, які прибули для контролю, і військовослужбовцями, які перебували на бойових позиціях в стані алкогольного сп'яніння, сталося збройне зіткнення, внаслідок якого одного військовослужбовця було вбито, ще декілька дістали поранення, повідомляє прес-служба ГУР МОУ.
У розвідці відзначають, що 1-шу окрему мотострілецьку бригаду (Кальміуська) 1 АК (Донецьк) перевели на казармове положення, особовому складу заборонили виходити за межі розташування.
Також було скасовано пільги при звільненні за станом здоров'я або через поранення, отримане в стані алкогольного сп'яніння. Через це понад 30 осіб заявили про намір звільнитися зі служби навіть під загрозою втрати пільг.
Нагадаємо, що в період 19-25 грудня втрати бойовиків на Донбасі склали 18 військовослужбовців вбитими та 38 пораненими.
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