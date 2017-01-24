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Бойовики з початку доби 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

З опівночі втрат серед українських військовиків немає
Бойовики на Донбасі вночі 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО з використанням 82-мм і 120-мм мінометів.
Бойовики з початку доби 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі Леонід Матюхін. Фото: zn.ua

Про це в розповів керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

"Ніч минула також неспокійно. На цю хвилину вже 10 обстрілів. Також використовували і важке озброєння. На маріупольському напрямку зі стрілецької зброї і гранатометів вели вогонь по Широкиному, Лебединському та Гнутовому. Зі 120-мм артилерії на луганському напрямку вели вогонь по Троїцькому, Новозванівці. А на донецькому напрямку із 82-мм мінометів вели вогонь по Авдіївці, з великокаліберних кулеметів і гранатометів також вели вогонь по Луганському", - сказав Матюхін.

За його словами, з опівночі втрат серед українських військовиків немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні АТО терористи обстрілювали українські позиції 51 раз

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24 01 2017 09:36
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