Бойовики з початку доби 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Про це в розповів керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".
"Ніч минула також неспокійно. На цю хвилину вже 10 обстрілів. Також використовували і важке озброєння. На маріупольському напрямку зі стрілецької зброї і гранатометів вели вогонь по Широкиному, Лебединському та Гнутовому. Зі 120-мм артилерії на луганському напрямку вели вогонь по Троїцькому, Новозванівці. А на донецькому напрямку із 82-мм мінометів вели вогонь по Авдіївці, з великокаліберних кулеметів і гранатометів також вели вогонь по Луганському", - сказав Матюхін.
За його словами, з опівночі втрат серед українських військовиків немає.
Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні АТО терористи обстрілювали українські позиції 51 раз
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