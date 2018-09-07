CАП затримала розшукуваного топ-менеджера "Трейд Комодіті": він прийшов свідчити в НАБУ
Про це повідомила адвокатка Олена Сторожук.
"Прокурором САП Грищуком М. А. прийнято рішення затримати Гарькавого Володимира, в порядку Ч. 3 ст. 208 КПК України. Тобто, особа сама з'явилась в НАБУ, просила вручити підозру, чекала дві години, поки хоч хтось нас прийме на допит, дала свідчення, відповіла на всі питання детектива – і буде затримана, щоб ....не втекла!", – зазначила Сторожук.
За її словами, ухвала про розшук і доставку до суду втратила чинність 30 квітня 2018 року, а рішення про затримання Гарькавого пояснили тим, що він був у розшуку.
Захисниця також заявила, що Володимир Гарькавий не ховався від правосуддя та нікуди не тікав, "він просто вирушив у відпустку після того, як НАБУ офіційно відповіло, що в них немає у провадженні справ, що стосувалися б ТОВ "Трейд-Коммодіті" та немає потреби у їх допитах чи будь-яких поясненнях".
9 липня оголошений в міжнародний розшук топ-менеджер "Трейд Комодіті" Володимир Гарькавий безперешкодно повернувся в Україну і прийшов свідчити в НАБУ.
Гарькавий перебуває в базі розшуку МВС, проти нього ведеться справа за статтею 191 ч. 5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Нагадаємо, на думку НАБУ і САП, "Трейд Комодіті" причетна до злочинної схеми щодо закупівлі палива: слідчі підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майко та неформального керівника Володимира Гарькавого.
11 жовтня 2017 року детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для МОУ. Ігоря Павловського заарештували на 2 місяці.
12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони в розтраті державних коштів при закупівлі палива.
У квітні 2018 року Інтерпол оголосив у міжнародний розшук Майка і Гарькавого.
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