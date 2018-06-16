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Через негоду в Україні без електрики опинилися 129 населених пунктів

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго
Унаслідок негоди проти ночі 16 червня в Україні знустремлено 129 населених пунктів.
Через негоду в Україні без електрики опинилися 129 населених пунктів Фото: УНІАН

"Вночі 16 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 129 населених пунктів у п’яти областях, а саме: Полтавська — 57 н.п., Сумська — 47 н.п., Черкаська — 15 н.п., Київська — 8 н.п. та Чернігівська — 2 н.п", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Зазначимо також, що 16 червня на заході, півночі та в центрі України очікуються дощі. Максимальна температура повітря становитиме 33 градуси. 

Нагадаємо, у Закарпатській області внаслідок негоди пошкоджено понад 850 будівель.

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16 06 2018 10:45
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