CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок негоди проти ночі 16 червня в Україні знустремлено 129 населених пунктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через негоду в Україні без електрики опинилися 129 населених пунктів
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго
Фото: УНІАН
"Вночі 16 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 129 населених пунктів у п’яти областях, а саме: Полтавська — 57 н.п., Сумська — 47 н.п., Черкаська — 15 н.п., Київська — 8 н.п. та Чернігівська — 2 н.п", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
Зазначимо також, що 16 червня на заході, півночі та в центрі України очікуються дощі. Максимальна температура повітря становитиме 33 градуси.
Нагадаємо, у Закарпатській області внаслідок негоди пошкоджено понад 850 будівель.
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