Водолази ДСНС провели унікальну операцію у затопленій ТЕЦ

Водолази ДСНС перебували у воді за температури -15°C.

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій шість днів ремонтували прорив труби на одній із київських теплоелектроцентралей, пошкодженій під час російського обстрілу. Увесь цей час вони перебували в крижаній воді.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він розповів, що внаслідок російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби. Щоб поремонтувати обладнання, від якого залежить тепло й електропостачання в оселях тисяч людей, водолази ДСНС перебували у воді за температури -15°C.