Водолази ДСНС провели унікальну операцію у затопленій ТЕЦ

22 січня 2026, 16:53
Водолази ДСНС провели унікальну операцію у затопленій ТЕЦ
Фото: ДСНС
Водолази ДСНС перебували у воді за температури -15°C.
Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій шість днів ремонтували прорив труби на одній із київських теплоелектроцентралей, пошкодженій під час російського обстрілу. Увесь цей час вони перебували в крижаній воді.
 
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
 
Він розповів, що внаслідок російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби. Щоб поремонтувати обладнання, від якого залежить тепло й електропостачання в оселях тисяч людей, водолази ДСНС перебували у воді за температури -15°C.
 
Спецоперація тривала загалом шість діб. Водолазам вдалося зупинити витік води й дозволити службам продовжити відновлювальні роботи.
 
Клименко подякував фахівцям за професіоналізм, назвавши їхню роботу прикладом відповідальності й мужності, які тримають країну за найскладніших умов. Водолази також отримали державні нагороди.
 
Так, Артем Орлов, Денис Фролов та Михайло Хижняк отримали орден "За мужність" III ступеня, Андрій Власенко — орден Данила Галицького, а Антон Гайтан — медаль "Захиснику Вітчизни".

 

