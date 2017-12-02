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Через стрілянину в Кашмірі загинули семеро осіб

Індія звинуватила Пакистан в ескалації насильства в Кашмірі, а також постачанні бойовикам живої сили та зброї через кордон
У Кашмірі, спірному регіоні, розташованому на кордоні Індії та Пакистану, виникла стрілянина.
Через стрілянину в Кашмірі загинули семеро осіб Фото: nowpublic.com

Інцидент стався в індійській частині регіону в селі Призел на південь від Срінагара. Бойовики відкрили вогонь по індійських військовиках. Унаслідок інциденту загинуло щонайменше семеро людей.

"Двох індійських військовиків, чотирьох бойовиків, а також одну цивільну особу, власника будинку, було вбито", - зазначили в поліції, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

За даними правоохоронців, ще троє солдатів дістали поранення.

Після стрілянини військовики знайшли на місці події зброю. Наразі село оточено представниками місцевого загону спецпризначення.

Індія звинуватила Пакистан в ескалації насильства в Кашмірі, а також постачанні бойовикам живої сили та зброї через кордон.

Пакистан ці звинувачення заперечує.

Довідка: Кашмір було розділено між Індією і Пакистаном з моменту здобуття незалежності від британського правління в 1947 р. Обидві країни стверджують, що вони претендують на всю територію регіону.

Нагадаємо, в одному з районів Індії, щонайменше, 13 осіб було вбито і близько 30 поранені в результаті теракту.

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12 02 2017 17:50
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