США запроваджують санкції проти постачальників балістичних ракет

Компанії постачали Пакистану компоненти для створення балістичних ракет.

США запровадили санкції проти компаній з Китаю та білорусі за постачання Пакистану компонентів, що використовуються в балістичних ракетах.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

Під санкції зокрема, потрапили Мінський завод колісних тягачів, Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd і Granpect Co. Ltd. Вони постачали ракетні компоненти для пакистанських програм балістичних ракет, в тому числі для ракет дальнього радіусу дії.

Як зазначає Вашингтон, ці компанії брали участь у діяльності або операціях, які сприяли або створювали ризик сприяння розповсюдженню Пакистаном зброї масового знищення.

Обмеження передбачають заморожування активів цих компаній на території Штатів, заборону будь-яких пов'язаних із ними операцій, заборону на їх фінансування та надання їм товарів і послуг, а також отримання товарів і послуг від підсанкційних компаній.

Раніше повідомлялося, що військові Пакистану успішно провели випробування рідкопаливної балістичної ракети середньої дальності Ghauri, розробленої на основі конструкції північнокорейської ракети Hwasong-7 та американської Red Stone. Випробування є частиною зусиль Пакистану з удосконалення своїх військових технологій і забезпечення готовності сил оборони.