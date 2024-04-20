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ПОЛІТИКА

США запроваджують санкції проти постачальників балістичних ракет

20 квітня 2024, 14:49
США запроваджують санкції проти постачальників балістичних ракет
Фото: UNSPLASH
Компанії постачали Пакистану компоненти для створення балістичних ракет.

США запровадили санкції проти компаній з Китаю та білорусі за постачання Пакистану компонентів, що використовуються в балістичних ракетах.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

Під санкції зокрема, потрапили Мінський завод колісних тягачів, Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd і Granpect Co. Ltd. Вони постачали ракетні компоненти для пакистанських програм балістичних ракет, в тому числі для ракет дальнього радіусу дії. 

Як зазначає Вашингтон, ці компанії брали участь у діяльності або операціях, які сприяли або створювали ризик сприяння розповсюдженню Пакистаном зброї масового знищення.

Обмеження передбачають заморожування активів цих компаній на території Штатів, заборону будь-яких пов'язаних із ними операцій, заборону на їх фінансування та надання їм товарів і послуг, а також отримання товарів і послуг від підсанкційних компаній.

Раніше повідомлялося, що військові Пакистану успішно провели випробування рідкопаливної балістичної ракети середньої дальності Ghauri, розробленої на основі конструкції північнокорейської ракети Hwasong-7 та американської Red Stone. Випробування є частиною зусиль Пакистану з удосконалення своїх військових технологій і забезпечення готовності сил оборони.

СШАПакистансанкціїбалістичні ракети

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