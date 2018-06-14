Члени Єврокомісії не поїдуть до Росії на ЧС-2018
"Ніхто з колегії (єврокомісарів) не поїде на чемпіонат світу", - заявив представник Єврокомісії Маргаритіс Схінас на прес-конференції в Брюсселі, інформує "Європейська правда".
Раніше повідомлялося, що церемонію відкриття чемпіонату світу з футболу в Москві не відвідає жоден лідер країн Заходу.
Офіційно відомо, що приїдуть лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Болівії, Казахстану, Киргизії, Лівану, Молдови, Панами, Парагваю, Руанди, Саудівської Аравії, Таджикистану і Узбекистану.
Крім того, у списку присутні ще дві держави, які не визнані більшістю країн світу - Абхазія і Південна Осетія.
Нагадаємо, Ангела Меркель заявила, що у неї відсутні принципові підстави відмовлятися від поїздки в Росію на чемпіонат світу з футболу.
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