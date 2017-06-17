Чорне море змінило колір - NASA опублікувало нові знімки

Найгустішими такі світлі плями є біля берегів Румунії, Болгарії та України

Вчені з NASA отримали нові космічні знімки, зроблені супутником Aqua Satellite за допомогою спектрографа Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, на яких можна побачити Чорне море незвичного кольору.

"Aqua Satellite NASA отримав приголомшливий образ Чорного моря з космосу, на якому видно, як бірюзові кольори домінують, серед, як правило, темно-синьої води", - повідомляє Daily Mail.

На знімках видно, що Чорне море, найтемніше море в світі, змінило свій колір. У деяких місцях замість темно-синього фахівці побачили бірюзовий - найгустішими такі світлі плями є біля берегів Румунії, Болгарії та України.

Фото:NASA

На думку вчених, це пов'язано з потужною морською течією, яка принесла в Чорне море величезну кількість фітопланктону, а саме - одноклітинних планктонних водоростей кокколітофоріди. Ці мікроорганізми і стали причиною зміни кольору води.