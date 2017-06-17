НОВИНИВчені з NASA отримали нові космічні знімки, зроблені супутником Aqua Satellite за допомогою спектрографа Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, на яких можна побачити Чорне море незвичного кольору.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чорне море змінило колір - NASA опублікувало нові знімки
Найгустішими такі світлі плями є біля берегів Румунії, Болгарії та України
Фото: NASA
"Aqua Satellite NASA отримав приголомшливий образ Чорного моря з космосу, на якому видно, як бірюзові кольори домінують, серед, як правило, темно-синьої води", - повідомляє Daily Mail.
На знімках видно, що Чорне море, найтемніше море в світі, змінило свій колір. У деяких місцях замість темно-синього фахівці побачили бірюзовий - найгустішими такі світлі плями є біля берегів Румунії, Болгарії та України.
Фото:NASA
На думку вчених, це пов'язано з потужною морською течією, яка принесла в Чорне море величезну кількість фітопланктону, а саме - одноклітинних планктонних водоростей кокколітофоріди. Ці мікроорганізми і стали причиною зміни кольору води.
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