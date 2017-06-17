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Чорне море змінило колір - NASA опублікувало нові знімки

Найгустішими такі світлі плями є біля берегів Румунії, Болгарії та України
Вчені з NASA отримали нові космічні знімки, зроблені супутником Aqua Satellite за допомогою спектрографа Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, на яких можна побачити Чорне море незвичного кольору.
Чорне море змінило колір - NASA опублікувало нові знімки Фото: NASA

"Aqua Satellite NASA отримав приголомшливий образ Чорного моря з космосу, на якому видно, як бірюзові кольори домінують, серед, як правило, темно-синьої води", - повідомляє Daily Mail.

На знімках видно, що Чорне море, найтемніше море в світі, змінило свій колір. У деяких місцях замість темно-синього фахівці побачили бірюзовий - найгустішими такі світлі плями є біля берегів Румунії, Болгарії та України.

Фото:NASA

На думку вчених, це пов'язано з потужною морською течією, яка принесла в Чорне море величезну кількість фітопланктону, а саме - одноклітинних планктонних водоростей кокколітофоріди. Ці мікроорганізми і стали причиною зміни кольору води.

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17 06 2017 16:58
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