Залізничні перевезення в росії зросли через теракти на Червоному морі – Financial Times

Компанії з логістики по-новому подивилися на маршрути через росію після рішення більшості великих судноплавних ліній перенаправити рейси з Азії до Європи.

Про це йдеться в матеріалі щоденної британської газети Financial Times.

Попит на перевезення товарів з Азії до Європи залізницею через росію зріс з початку кризи в Червоному морі. Це сприяло збільшенню доходів державної залізничної монополії країни.

Німецька компанія DHL заявила, що запити на перевезення вантажів російським залізничним коридором виросли на 40% після того, як в грудні контейнеровози почали перенаправлятися за довшим маршрутом.

Інша компанія RailGate Europe заявила, що попит зріс на 25-35%. А нідерландська Rail Bridge Cargo повідомила, що вантажні залізничні перевезення через росію в цьому році зросли на 31%.

"Логістичні компанії по-новому подивилися на маршрути через рф після рішення більшості великих контейнерних судноплавних ліній перенаправити рейси з Азії до Європи, які зазвичай проходять через Суецький канал, через мис Доброї Надії. Це рішення було прийнято після того, як підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити розпочали кампанію нападів на комерційні судна на підтримку палестинців Гази", – пишуть журналісти видання.

Перенаправлення збільшили час доставки вантажів між Китаєм і Північною Європою на 7-10 днів, або до 50-55 днів.

В DHL додали, що час доставки залізницею через рф між Ченду в Китаї і Дуйсбургом в Німеччині становить від 25 до 30 днів.

Логістичні компанії заявили, що вони уникають використання залізничних маршрутів через росію після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

За словами журналістів, російська залізна дорога, яка керує більшістю поїздів, належить державі і вже давно вважається тісно пов'язаною з кремлем.

Санкції ЄС передбачають майже повну заборону на вантажні автомобільні перевезення до та з росії і білорусі.

Також існують обмеження на доступ РЗД до деяких фінансових послуг, але немає заборони на переміщення товарів залізницею через країну.

Керівник відділу морської логістики в Kuehne & Nagel Майкл Олдуелл сказав, що в нинішніх умовах існує "більший попит" на перевезення товарів з Азії до Європи залізницею. Однак він підкреслив, що компанія "повністю" припинила свою діяльність на цьому маршруті з 2022 року.

Більшість вантажів з Азії до Європи перевозяться залізницею по тому, що DHL називає "західним коридором", через Казахстан в росію і далі в білорусь. Деякі вантажі йдуть "північним коридором", перетинаючи кордон безпосередньо з Китаю в росію на схід від Монголі.

Деякі логістичні компанії пропонують "південний маршрут", який оминає росію і проходить через Казахстан, Азербайджан і Туреччину. Але він займає більше часу, ніж контейнерний рейс між Китаєм і Європою.

В вересні Maersk почала пропонувати клієнтам можливість відправляти товари морським шляхом до грузинського порту Поті, а потім далі до Центральної Азії південним маршрутом.

В RailGate Europe заявили, що не мають жодних справ з РЗД. Замість цього бронювали перевезення через таких операторів, як німецька Deutsche Bahn. Остання підтвердила, що наразі діє лише як "туристичний агент" для вантажів, що прямують через росію. Водночас Rail Bridge Cargo заявила, що її товари "переважно" перевозяться РЗД, пишуть автори.

"РЗД, яка належить російській державі, зберігає майже монополію на перевезення поїздів у великій залізничній мережі рф. Це означає, що РЗД платять як за перевезення товарів через росію, так і за доступ до її мережі", – пише FT.