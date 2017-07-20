Чиновників фіскальної служби в Київській області затримали на хабарі у 260 тис. грн

Інспектор ДФС разом з начальником відділу вимагав хабар за ненаправлення позову до суду

Співробітники поліції та прокуратури 19 липня затримали на хабарі в 260 тис. грн головного державного інспектора ГУ Державної фіскальної служби в Київській обл., який за змовою спільно з начальником відділу служби отримав неправомірну вигоду.

Про це повідомляється на сайті прокуратури АР Крим.

"Затримані вимагали від представника товариства з обмеженою відповідальністю за ненаправлення до суду позовної заяви про визнання недійсним договору, який було укладено зазначеним товариством", - заявили в прокуратурі.

Головного державного інспектора затримали в порядку ст. 208 КПК України і повідомили про підозру в ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України. Слідчі прокуратури вирішують питання про усунення посадовця з посади та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

У прокуратурі заявили, що найближчим часом начальнику відділу також буде повідомлено про підозру в ч. 3 ст. 368 КК України. Після цього слідчими буде ініційоване питання про відсторонення його від займаної посади й обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше двох високопосадовців "Укрзалізниці" спіймали за вимагання хабара в $150 тис.