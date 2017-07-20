Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Чиновників фіскальної служби в Київській області затримали на хабарі у 260 тис. грн

Інспектор ДФС разом з начальником відділу вимагав хабар за ненаправлення позову до суду
Співробітники поліції та прокуратури 19 липня затримали на хабарі в 260 тис. грн головного державного інспектора ГУ Державної фіскальної служби в Київській обл., який за змовою спільно з начальником відділу служби отримав неправомірну вигоду.
Чиновників фіскальної служби в Київській області затримали на хабарі у 260 тис. грн Фото:kyiv.npu.gov.ua/ru/

Про це повідомляється на сайті прокуратури АР Крим.

"Затримані вимагали від представника товариства з обмеженою відповідальністю за ненаправлення до суду позовної заяви про визнання недійсним договору, який було укладено зазначеним товариством", - заявили в прокуратурі.

Головного державного інспектора затримали в порядку ст. 208 КПК України і повідомили про підозру в ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України. Слідчі прокуратури вирішують питання про усунення посадовця з посади та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

У прокуратурі заявили, що найближчим часом начальнику відділу також буде повідомлено про підозру в ч. 3 ст. 368 КК України. Після цього слідчими буде ініційоване питання про відсторонення його від займаної посади й обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше двох високопосадовців "Укрзалізниці" спіймали за вимагання хабара в $150 тис.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2017 20:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.