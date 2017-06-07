Двох високопосадовців "Укрзалізниці" спіймали за вимагання хабара в $150 тис
"Знову "Укрзалізниця". За вимагання хабара в 150 тисяч доларів затримано начальника Департаменту майнових та земельних ресурсів А. Тимошенка та заступника начальника юридичного Департаменту О. Ященка", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
Луценко додав, що в цій справі проводяться обшуки.
Нагадаємо, що Генпрокуратура і Служба безпеки України у вівторок, 20 червня, провели чергові обшуки в "Укрзалізниці".
Як відомо, СБУ повідомляла, що посадовці ПАТ "Укрзалізниця", зловживаючи службовим становищем, завдали державі збитки на 10 мільйонів доларів.
Раніше стало відомо, що "Укрзалізницю" підозрюють в закупівлі в "ДНР" і "ЛНР".
Зрештою, це не перший обшук в "Укрзалізниці". Генеральна прокуратура України вже проводила обшук в будівлі "Укрзалізниці" для фіксації фактів розкрадання великої суми коштів, що належать компанії.
Варто також відзначити, що за фактом розтрати 185 мільйонів гривень посадовцями держкомпанії "Укрзалізниця" 26 травня відкрито кримінальне провадження.
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