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CБУ має докази впливу "смотрящих" на керівництво "Укрзалізниці"

Їхні дії завдали державі збитків на сотні мільйонів гривень
Посадовці ПАТ "Укрзалізниця" зловживаючи службовим становищем завдали державі збитки на 10 мільйонів доларів.
CБУ має докази впливу "смотрящих" на керівництво "Укрзалізниці" Фото:112.ua

Як наголошується, Генпрокуратура за оперативного супроводження СБУ проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями "Укрзалізниці".

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Діючи в інтересах російських гірничо-збагачувальних холдингів та експедиторських компаній, вони безпідставно переглянули тарифні умови, значно занизивши їх. Тим самим державі завдано збитки на понад 10 млн доларів.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями роботи і проживання причетних до протиправної діяльності осіб", - йдеться у повідомленні.

"Отримані під час слідчих дій дані свідчать про вплив з боку так званих "смотрящих" на прийняття рішень керівництвом ПАТ "Українська залізниця". Такі дії призводили до нанесення шкоди інтересам держави та отримання надприбутків російськими фінансово-промисловими групами", - повідомляє прес-служба.

Також спецслужба встановила проведення окремими особами несанкціонованих переговорів від імені ПАТ "Українська залізниця" на території Російської Федерації.

У прес-службі "Укрзалізниці" агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що вилучені правоохоронцями документи стосуються рішень попередніх складів правління.

"Керівництво ПАТ повністю сприяє роботі правоохоронних органів, надає всі необхідні для слідства документи і забезпечує прозорість у своїй діяльності", - заявили у компанії.

"Всі вилучені правоохоронцями сьогодні документи стосуються рішень попередніх складів правління компанії", - додали в прес-центрі "Укрзалізниці".

Нагадаємо. раніше стало відомо, що "Укрзалізницю" підозрюють в закупівлі в "ДНР" і "ЛНР".

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20 06 2017 21:07
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