CБУ має докази впливу "смотрящих" на керівництво "Укрзалізниці"
Як наголошується, Генпрокуратура за оперативного супроводження СБУ проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями "Укрзалізниці".
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
"Діючи в інтересах російських гірничо-збагачувальних холдингів та експедиторських компаній, вони безпідставно переглянули тарифні умови, значно занизивши їх. Тим самим державі завдано збитки на понад 10 млн доларів.
Правоохоронці провели низку обшуків за місцями роботи і проживання причетних до протиправної діяльності осіб", - йдеться у повідомленні.
"Отримані під час слідчих дій дані свідчать про вплив з боку так званих "смотрящих" на прийняття рішень керівництвом ПАТ "Українська залізниця". Такі дії призводили до нанесення шкоди інтересам держави та отримання надприбутків російськими фінансово-промисловими групами", - повідомляє прес-служба.
Також спецслужба встановила проведення окремими особами несанкціонованих переговорів від імені ПАТ "Українська залізниця" на території Російської Федерації.
У прес-службі "Укрзалізниці" агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що вилучені правоохоронцями документи стосуються рішень попередніх складів правління.
"Керівництво ПАТ повністю сприяє роботі правоохоронних органів, надає всі необхідні для слідства документи і забезпечує прозорість у своїй діяльності", - заявили у компанії.
"Всі вилучені правоохоронцями сьогодні документи стосуються рішень попередніх складів правління компанії", - додали в прес-центрі "Укрзалізниці".
Нагадаємо. раніше стало відомо, що "Укрзалізницю" підозрюють в закупівлі в "ДНР" і "ЛНР".
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