Денісову не пускають до українського політв'язня Романа Сущенка

Зазначається, що документи на відвідування Сущенка повернуто до Мосміськсуду

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову не пускають до ув'язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

"Документи (дозвіл на відвідування Сущенка) повернуто до Московського міського суду. На моє питання - це відмова? - пролунала відповідь - їдьте в суд, там все знають. Письмову відповідь теж не надали", – написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Вона додала, що у СІЗО, де перебуває Сущенко, можливість побачень з ув'язненими закінчується о 17:30.