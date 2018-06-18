НОВИНИУповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову не пускають до ув'язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Денісову не пускають до українського політв'язня Романа Сущенка
Зазначається, що документи на відвідування Сущенка повернуто до Мосміськсуду
Людмила Денісова. Фото: focus.ua
"Документи (дозвіл на відвідування Сущенка) повернуто до Московського міського суду. На моє питання - це відмова? - пролунала відповідь - їдьте в суд, там все знають. Письмову відповідь теж не надали", – написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.
Вона додала, що у СІЗО, де перебуває Сущенко, можливість побачень з ув'язненими закінчується о 17:30.
Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка перебуває з поїздкою у Росії, досі не змогла відвідати жодного українського політв'язня.
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18 06 2018 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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