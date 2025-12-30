На Чернігівщині ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію із 14 прикордонних сіл

Її мають завершити за місяць.

У Чернігівській області оголосили обовʼязкову евакуацію населення з 14 прикордонних сіл.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади. Попри щоденні обстріли, там досі мешкає 300 людей.

Відповідне рішення про обовʼязкову евакуацію ухвалили на засідання Ради оборони області. В'ячеслав Чаус зазначив, що необхідність в евакуації вбачають військові. Він також повідомив, що у 2025 році з прикордоння області виїхали трохи понад 1400 жителів.