На Чернігівщині ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію із 14 прикордонних сіл
30 грудня 2025, 15:33
Фото: В'ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)
Її мають завершити за місяць.
У Чернігівській області оголосили обовʼязкову евакуацію населення з 14 прикордонних сіл.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.
Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади. Попри щоденні обстріли, там досі мешкає 300 людей.
Відповідне рішення про обовʼязкову евакуацію ухвалили на засідання Ради оборони області. В'ячеслав Чаус зазначив, що необхідність в евакуації вбачають військові. Він також повідомив, що у 2025 році з прикордоння області виїхали трохи понад 1400 жителів.
В ОВА пояснили, що жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору, а для евакуації вже є спеціальні евакуаційні маршрути та транспорт. Також людей запевняють у тому, що їх розселять у місця для тимчасового проживання.