Війна в Україні може закінчитися впроловж кількох тижнів – Туск

Він підкреслив, що при цьому Києву доведеться піти на компроміс щодо територіальних питань.

Війна в Україні може закінчитися протягом кількох тижнів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після переговорів з іншими європейськими лідерами, Канадою і НАТО, повідомляє Reuters.

Він заявив, що відбулися події, які дають підстави для надії на те, що війна може закінчитися, і досить швидко. Однак, підкреслив Туск, це "далеко не стовідсоткова впевненість".

"Коли я кажу, що мир на горизонті, я говорю про найближчі тижні, а не про найближчі місяці або роки. До січня нам усім доведеться зібратися разом... щоб ухвалити рішення про майбутнє України, про майбутнє цієї частини світу", - сказав він.

За його словами, гарантії безпеки США, надані Україні, дають підстави сподіватися на швидке закінчення конфлікту, при цьому Києву доведеться піти на компроміс з територіальних питань.