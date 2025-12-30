Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Війна в Україні може закінчитися впроловж кількох тижнів – Туск

30 грудня 2025, 16:09
Війна в Україні може закінчитися впроловж кількох тижнів – Туск
Фото: ukrinform.ua
Він підкреслив, що при цьому Києву доведеться піти на компроміс щодо територіальних питань.
Війна в Україні може закінчитися протягом кількох тижнів.
 
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після переговорів з іншими європейськими лідерами, Канадою і НАТО, повідомляє Reuters.
 
Він заявив, що відбулися події, які дають підстави для надії на те, що війна може закінчитися, і досить швидко. Однак, підкреслив Туск, це "далеко не стовідсоткова впевненість".
 
"Коли я кажу, що мир на горизонті, я говорю про найближчі тижні, а не про найближчі місяці або роки. До січня нам усім доведеться зібратися разом... щоб ухвалити рішення про майбутнє України, про майбутнє цієї частини світу", - сказав він.
 
За його словами, гарантії безпеки США, надані Україні, дають підстави сподіватися на швидке закінчення конфлікту, при цьому Києву доведеться піти на компроміс з територіальних питань.
