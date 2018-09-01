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Депутатам Верховної Ради компенсували 9,4 млн грн за проїзд

У 2016 році 211 депутатів Ради отримали 5,5 мільйона гривень компенсації вартості проїзду по території України
250 депутатів Верховної Ради отримали 9,4 мільйона гривень компенсації вартості проїзду по території України в 2017 році.
Депутатам Верховної Ради компенсували 9,4 млн грн за проїзд Фото: apostrophe.com.ua

245 депутатів отримали компенсацію по 38 тисяч 170 гривень, у тому числі перший заступник голови Ради Ірина Геращенко, віце-спікер Оксана Сироїд, голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак і голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк, повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь апарату Ради на запит.

Також компенсацію отримали представник президента в Раді Ірина Луценко, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, депутати від БПП Мустафа Найєм і Сергій Лещенко. Серед тих, що отримали компенсацію за проїзд, значиться депутат В'ячеслав Богуслаєв (група "Воля народу"), який задекларував 1,1 мільярда гривень доходів за 2016 рік.

Компенсували витрати також депутату від "Радикальної партії" Олега Ляшка Сергію Рибалці, депутату від групи "Партія" Відродження" Антону Яценку і позафракційному Бориславу Розенблату.

Відповідно до закону "Про статус народного депутата", у витратах на забезпечення Ради передбачаються кошти на проїзд депутатів усіма видами транспорту. У 2016 році 211 депутатів Ради отримали 5,5 мільйона гривень компенсації вартості проїзду по території України.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій і 175 депутатів отримали 32,6 млн гривень із державного бюджету для компенсації вартості оренди житла або винаймання готельного номера в 2017 році.

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