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Депутати з БПП пропонують повернути одну з норм "диктаторських законів" "Партії регіонів"

Автори законопроекту - Микола Паламарчук, Артур Палатний та Олег Великін
Троє депутатів з "Блоку Петра Порошенка" 20 листопада зареєстрували у Верховній Раді законопроект №9306 про криміналізацію наклепу.
Депутати з БПП пропонують повернути одну з норм "диктаторських законів" "Партії регіонів" Фото: ukrinform

Автори законопроекту пропонують ввести в Кримінальний кодекс статтю 151-2 "Наклеп", згідно з якою за "умисне поширення свідомо недостовірних відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію", можна буде отримати до трьох років позбавлення волі.

У пояснювальній записці вони заявили, що свободу слова в Україні почали "плутати зі вседозволеністю".

Якщо Верховна Рада прийме цей законопроект, кримінальне провадження за наклеп буде можливе тільки на підставі заяви потерпілого.

Нагадаємо, що попередню спробу криміналізувати наклеп зробила "Партія регіонів" 16 січня 2014 року. Причому тоді покарання, передбачене законом авторства Вадима Колесніченка та Володимира Олійника, було м'якшим.

28 січня 2014 року закон скасували.

Раніше, адвокати генерального прокурора України Юрія Луценка заявили, що готують позови до суду проти низки українських ЗМІ за поширення ними інформації про віллу на Сейшелах, яку Луценко називає брехнею. 

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