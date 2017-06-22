Дерибан землі на Жуковому за участі Довгого завдав збитків на 81,7 млн, – ГПУ

Довгому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років

Прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого за підозрою у зловживанні службовим становищем ти вчиненні злочину групою осіб за попередньою змовою.

Кримінальне провадження, фігурантом є Довгий, відкрито за фактом зловживання службовими особами Київської міської ради владою в інтересах третіх осіб, чим було заподіяно тяжкі наслідки інтересам держави в особі територіальної громади міста Києва, - йдеться в поданні, яке є в розпорядженні "Української правди", отриманому від джерел у Верховній Раді.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2007 по 2009 роки Олесь Довгий спільно з службовими особами Головного управління земельних ресурсів міста Києва та іншими особами, забезпечив 1 жовтня 2007 року ухвалення депутатами рішення щодо незаконної передачі землі.

Зокрема 23 обслуговуючим кооперативам для житлової забудови на 21-ому кілометрі Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва було виділено земельні ділянки, фактично розташовані на території ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків".

Поплічниками Довгого були: начальник відділу землевпорядкування Голосіївського району Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації Найдьонов О.В., начальник юридичного управління Головного управління земельних ресурсів Гуйт Н.І., заступник голови КМДА – начальник Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації Муховиков А.М., за пособництвом голови правління ОКЖК "Технолог" Селецька Т.Ю.

У результаті вказаних незаконних дій, згідно довідки Державної інспекції сільського господарства у м. Києві №01-11/22-59 від 31.10.2016 було спричинено збитки в розмірі 81 726 691 грн. (як пояснили УП в Генпрокуратурі, остаточну суму збитку встановить експертиза -ред.), що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

"Таким чином О.С. Довгий, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, у співучасті з іншими службовим особами, використав службове становище всупереч інтересам служби, спричинивши інтересам держави тяжкі наслідки, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України", – йдеться у поданні.

На думку Генпрокуратури, вина Довгого підтверджується доказами, зібраними з дотриманням принципів законності й верховенства права та у суворій відповідності до процедури, встановленої кримінальним процесуальним законом України.

У випадку зняття депутатського імунітету та доведення провини Довгому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Юрій Луценко направив до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого 21 червня.

Згідно з попередніми даними, збитки від незаконного відчуження землі заповідника "Жуків Острів" в 2007 році складали 1 226 604 222,0 грн.

Як відомо, ландшафтний заказник "Острів Жуків" був створений у 1999 році у Голосіївському районі Києва, в заплаві Дніпра. Фактично, заказник поглинає всю збережену частину природного масиву "Конча-Заспа", який в минулому був першим в Радянській Україні природним заповідником.

Київрада у серпні 2007 року скоротила площу заказника з 1794 га до 196 га. На думку природоохоронців, це рішення було прийняте з грубими порушеннями законодавства.

Рішення Київради було оскаржене в суді у грудні 2007 року, однак судовий процес триває досі.