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Генпрокуратура просить зняти імунітет з Олеся Довгого

До кінця сесії залишилося тільки два пленарні тижні, і якщо за час літніх канікул Довгий сховається, відповідальність за це буде нести САП
Депутат Верховної Ради Мустафа Найєм заявив, що Генеральна прокуратура підготувала проект подання про зняття недоторканності з депутата Олеся Довгого по ст.364 Кримінального кодексу - зловживання владою.
Генпрокуратура просить зняти імунітет з Олеся Довгого Олесь Довгий. Фото: radiosvoboda.org

Згідно з наявною у Найєма інформацією, Довгий фігурує в кримінальному провадженні щодо незаконного виділення земельних ділянок на території заповідника "Жуків острів".

"Наскільки мені відомо, на даний момент проект подання про зняття депутатської недоторканності з Олеся Довгого знаходиться на розгляді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Мені також відомо, що і Олесь Довгий про це знає і готується", - написав Найєм на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що до кінця сесії залишилося тільки два пленарні тижні, і якщо за час літніх канікул Довгий сховається, відповідальність за це буде нести САП.

Згодом глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на брифінгу підтвердив отримання цього проекту і заявив, що підписав його.

"По Довгому надійшло клопотання минулого тижня. Генеральний прокурор раптово визначив підслідність за НАБУ за фактом виділення земельних ділянок в Києві в 2007-2009 роках. Це виробництво розслідувала прокуратура Києва. Ми його взяли в виробництво, і вчора я підписав подання на зняття недоторканності", - заявив він.

Він вважає, що зібрані прокуратурою Києва докази переконливі.

Подання після підписання повернулося до генерального прокурора Юрія Луценка.

Нагадаємо, що в 2007 році Київрада прийняла рішення про ліквідацію замовника "Жуків острів", його площу урізали з 1630 га до 196 га. Вилучені таким чином землі успішно лунали під забудову. Тепер же ГПУ в судовому порядку з різним успіхом їх намагається повернути.

Серед одержувачів землі був близький соратник Віктора Януковича Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський).

Довгий в той час був секретарем Київради.

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