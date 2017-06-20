Генпрокуратура просить зняти імунітет з Олеся Довгого
Згідно з наявною у Найєма інформацією, Довгий фігурує в кримінальному провадженні щодо незаконного виділення земельних ділянок на території заповідника "Жуків острів".
"Наскільки мені відомо, на даний момент проект подання про зняття депутатської недоторканності з Олеся Довгого знаходиться на розгляді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Мені також відомо, що і Олесь Довгий про це знає і готується", - написав Найєм на своїй сторінці у Facebook.
Він нагадав, що до кінця сесії залишилося тільки два пленарні тижні, і якщо за час літніх канікул Довгий сховається, відповідальність за це буде нести САП.
Згодом глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на брифінгу підтвердив отримання цього проекту і заявив, що підписав його.
"По Довгому надійшло клопотання минулого тижня. Генеральний прокурор раптово визначив підслідність за НАБУ за фактом виділення земельних ділянок в Києві в 2007-2009 роках. Це виробництво розслідувала прокуратура Києва. Ми його взяли в виробництво, і вчора я підписав подання на зняття недоторканності", - заявив він.
Він вважає, що зібрані прокуратурою Києва докази переконливі.
Подання після підписання повернулося до генерального прокурора Юрія Луценка.
Нагадаємо, що в 2007 році Київрада прийняла рішення про ліквідацію замовника "Жуків острів", його площу урізали з 1630 га до 196 га. Вилучені таким чином землі успішно лунали під забудову. Тепер же ГПУ в судовому порядку з різним успіхом їх намагається повернути.
Серед одержувачів землі був близький соратник Віктора Януковича Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський).
Довгий в той час був секретарем Київради.
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