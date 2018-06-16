Держдеп США застеріг американців від візитів до окупованого Росією Криму

Держдепартамент США в п'ятницю, 15 червня, опублікував чергове попередження про небезпеку поїздок в незаконно анексований Крим, а також Північний Кавказ, стверджуючи, що там вони можуть стати жертвами "тероризму і піддатися переслідуванню".

Чиновникам американського уряду відвідувати обидва регіони прямо заборонено, йдеться в документі.

"У Криму триває переслідування іноземців та представників місцевого населення, які виступають проти нової влади", - нагадує документ про становище кримських татар.

Крим в Держдепартаменті визначають як територію, "що перебуває під окупацією іноземної держави", де будь-хто може піддатися переслідуванню з боку "окупаційної влади".

У документі йдеться про посилену військову присутність Росії в Криму, і про те, що приналежність півострова після незаконної анексії 2014 року Росією не визнається світовим співтовариством.

"Держдепартамент, як і раніше радить переглянути свої плани здійснити подорож до Росії. Слід уникати будь-яких поїздок до Північного Кавказу, в тому числі в Чечню і на гору Ельбрус у зв'язку з тим, що там мають місце порушення громадського порядку і тероризм", - йдеться в поширеній заяві.

Нагадаємо, інформаційний портал BuzzFeed з посиланням на анонімні джерела в дипломатичному середовищі повідомив, що президент США Дональд Трамп нібито заявив іншим лідерам "Великої сімки", що Крим є російським, оскільки його жителі говорять російською мовою.

За даними порталу, таку позицію керівник вашингтонської адміністрації виклав в п'ятницю за вечерею на канадському курорті Ла Мальбе в провінції Квебек. Трамп також задався питанням, чому лідери G7 є на стороні України, яку він назвав "однією з найбільш корумпованих країн у світі".

Як зазначалося в публікації, залишилося неясним, чи були ці слова сказані жартома або вони свідчать про радикальний розворот у зовнішній політиці США.