ДержНС перевірила 1319 ТРЦ, лікарень та шкіл: виявлено понад 15 тис. порушень.

"Із 30 березня цього року розпочато перевірки об’єктів із масовим перебуванням людей, - торговельно-розважальні центри, шкільні і дошкільні заклади, лікарні із стаціонарним лікуванням. Перевіркам підлягають понад 30 тис. таких об’єктів, - з яких більше 4 тис. – це ТРЦ, майже 2 тисячі лікарень, та понад 25 тис. шкіл та дитсадків", - повідомив глава ДержНС Микола Чечоткін сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

За його даними, для проведення наглядових заходів всього задіяно понад 2 тис. 300 працівників ДержНС.

"На сьогодні перевірено 1 тис. 319 об’єктів, з яких 937 – шкільних та дошкільних закладів, 56 лікарень із стаціонарним лікуванням, 326 – ТРЦ і об’єктів дозвілля", - розказав Чечоткін.

Чечоткін підкреслив, що під час перевірок виявлено понад 15 тисяч порушень, з яких більше 5 тисяч усувались протягом тривалого часу.

"Найгірший стан із виконанням приписів склався у Донецькій, Сумській і Тернопільській областях, де не виконуються понад 60% раніше запропонованих заходів. Всього на керівників об’єктів накладено 1 тис. 200 адмінстягнень, за порушення вимог пожежної безпеки до суду подано позови на закриття 37 об’єктів, з них 16 –ТРЦ, дошкільних та шкільних закладів – 18, лікарень – 3", - розказав він.