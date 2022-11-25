До Білорусі прибули російські генерали для підготовки військових

Російські генерали приїхали до Білорусі, щоб проінспектувати перебіг спільної підготовки так званого регіонального угруповання військ на полігонах.

Російські генерали приїхали до Білорусі, щоб проінспектувати перебіг спільної підготовки так званого регіонального угруповання військ на полігонах. При цьому Міноборони Білорусі про це не повідомляє. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"За інформацією попагандистських Telegram-каналів, група російських генералів на чолі з начальником Головного оперативного управління Генштабу ЗС Росії Сергієм Рудським прибула до Білорусі з робочим візитом. Ймовірно, генерали прибули на аеродром у Мачулищах вчора пасажирським Ту-134AK ВКС РФ (RA-65976)", — йдеться у повідомленні.

У групі зазначили, що генерали оглянуть пункти управління, навчальні місця та казарми військових. Також планується відвідування занять танкових та мотострілецьких підрозділів, ремонтно-відновлювальних батальйонів, а також ознайомлення з роботою російсько-білоруського польового шпиталю.

Рудський також ознайомиться з порядком виконання бойових завдань підрозділами ЗС Білорусі щодо прикриття державного кордону на південному напрямку.

Повідомлятися, що генерали мають заслухати доповіді про ступінь готовності підрозділів угруповання військ для виконання завдань за призначенням.

"Беларускі Гаюн" припускає, що за результатами інспекції буде підготована доповідь вищому керівництву Міноборони РФ. І на підставі цього ухвалюватимуться подальші рішення щодо російського контингенту регіональних військ у Білорусі.

У групі наголосили, що Міноборони Білорусі не опублікувало пресреліз про візит російських генералів.